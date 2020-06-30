В России предложили увеличить лимит на закупку оборудования для больниц до 500 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата от «Единой России» Василия Шишкоедова. По его словам, соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.
В настоящее время по закону в тариф на оплату медпомощи за счёт средств обязательного медицинского страхования заложены в том числе расходы на закупку оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.
«Проблема складывается из-за того, что предельная сумма расходов на приобретение единицы основных средств, включаемая в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, не менялась с 2012 года», — уточнил Шишкоедов.
Как считает депутат, увеличение суммы до 500 тыс. рублей позволит более качественно оказывать медпомощь.
Концепция документа уже получила поддержку в Минздраве и Минфине. Проект внесён в Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия».
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