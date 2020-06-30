В России предложили увеличить лимит на закупку оборудования для больниц до 500 тысяч рублей

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В России предложили увеличить лимит на приобретение оборудования для больниц до 500 тыс. рублей.
В России предложили увеличить лимит на закупку оборудования для больниц до 500 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата от «Единой России» Василия Шишкоедова. По его словам, соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.

В настоящее время по закону в тариф на оплату медпомощи за счёт средств обязательного медицинского страхования заложены в том числе расходы на закупку оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.

«Проблема складывается из-за того, что предельная сумма расходов на приобретение единицы основных средств, включаемая в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, не менялась с 2012 года», — уточнил Шишкоедов.

Как считает депутат, увеличение суммы до 500 тыс. рублей позволит более качественно оказывать медпомощь.

Концепция документа уже получила поддержку в Минздраве и Минфине. Проект внесён в Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия».

Ранее портал Newinform сообщал, что медицинские учреждения Ленинградской области получат ещё 180 аппаратов искусственной вентиляции лёгких к концу лета.

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