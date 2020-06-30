В России предложили увеличить лимит на закупку оборудования для больниц до 500 тысяч рублей

В России предложили увеличить лимит на приобретение оборудования для больниц до 500 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата от «Единой России» Василия Шишкоедова. По его словам, соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.

В настоящее время по закону в тариф на оплату медпомощи за счёт средств обязательного медицинского страхования заложены в том числе расходы на закупку оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.

«Проблема складывается из-за того, что предельная сумма расходов на приобретение единицы основных средств, включаемая в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, не менялась с 2012 года», — уточнил Шишкоедов.

Как считает депутат, увеличение суммы до 500 тыс. рублей позволит более качественно оказывать медпомощь.

Концепция документа уже получила поддержку в Минздраве и Минфине. Проект внесён в Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия».

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