Медучреждения Ленобласти получат ещё 180 аппаратов ИВЛ
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Первая партия из восьми устройств поступила в киришскую, кингисеппскую и тосненские больницы.
Техника предназначена для лечения пациентов с коронавирусом и проведения длительной респираторной поддержки детей и взрослых.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.