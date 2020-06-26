Медучреждения Ленобласти получат ещё 180 аппаратов ИВЛ

Медицинские учреждения Ленинградской области получат ещё 180 аппаратов искусственной вентиляции лёгких к концу лета.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Первая партия из восьми устройств поступила в киришскую, кингисеппскую и тосненские больницы.

Техника предназначена для лечения пациентов с коронавирусом и проведения длительной респираторной поддержки детей и взрослых.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.