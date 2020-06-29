Эксперт дала рекомендации по питанию в жаркую погоду

Специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.

В беседе с Nation News она посоветовала отказаться от скоропортящейся продукции.

«Например, молочные продукты с коротким сроком хранения, мясные продукты в маринаде в мясном отделе, морепродукты, тартар из рыбы или мяса, карпаччо», — пояснила эксперт.

Калугина также призвала сократить количество потребляемых углеводов, мучного и сладкого, так как они негативно влияют на сосуды. Желательно полностью исключить алкоголь.

«На увлечение хлебом, блинчиками, макаронами, рисом, выпечкой особо стоит обратить внимание тем, у кого в жару учащается пульс и болит голова», — сказала эксперт.

По её словам, как нельзя лучше подойдут смузи и фреши, причём овощные и ягодные, а не фруктовые.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.