Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации россиянам, работающим в жару.

«В современном мегаполисе я не знаю ни одного рода деятельности, кроме ремонта дорог, чтобы нужно было находиться на солнцепёке. Более того, дайте людям возможность приходить на работу раньше и раньше уходить», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам Онищенко, тем, кому положено носить маски, необходимо искать оптимизированные решения, чтобы и здоровье беречь, и не делать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Как отметил депутат, нужно поддерживать антикоронавирусные меры, даже несмотря на жару.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.