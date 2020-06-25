Онищенко дал рекомендации россиянам, работающим в жару

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации россиянам, работающим в жару.
Онищенко дал рекомендации россиянам, работающим в жару
  • РИА Новости

«В современном мегаполисе я не знаю ни одного рода деятельности, кроме ремонта дорог, чтобы нужно было находиться на солнцепёке. Более того, дайте людям возможность приходить на работу раньше и раньше уходить», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам Онищенко, тем, кому положено носить маски, необходимо искать оптимизированные решения, чтобы и здоровье беречь, и не делать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Как отметил депутат, нужно поддерживать антикоронавирусные меры, даже несмотря на жару.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить