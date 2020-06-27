Иммунолог перечислил тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Тех, кто принимает участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, могут насторожить несколько симптомов. Их перечислил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

«Какие симптомы могут считаться тревожными и опасными? Есть реакция местная, а также системные реакции, которые выводят по уровню температуры», — сказал он.

По его словам, температура до 37,5 градусов считается лёгкой реакцией, до 38,5 — нормальной средней, выше 38,6 — сильной.

Как подчеркнул специалист, на любой препарат «сильные реакции должны быть минимальны».

«Один на тысячу, на 100 тыс. — в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное — уплотнения, не должен быть больше 8 см», — пояснил он.

Костинов отметил, что температура, местная реакция не должны длиться более двух дней.

В настоящее время в России проходят испытания вакцины, созданной НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Представители двух групп добровольцев, участвующих в испытании, ранее рассказали о своём самочувствии.

Как заявляли в Сеченовском университете, у некоторых добровольцев в учреждении в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль, которые в течение суток «были самостоятельно купированы».