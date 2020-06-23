В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
- РИА Новости
В сообщении университета указывается, что 18 июня группе из 18 добровольцев ввели опытный образец вакцины от коронавируса.
«В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции — незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы», — приводит РИА Новости сообщение.
Специалисты заявили, что такая реакция является стандартной и характерной для других видов вакцин.
«Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны проинформировало, что опытная вакцина против COVID-19 была введена группе добровольцев в госпитале Бурденко.