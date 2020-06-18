В Сеченовском университете добровольцам ввели вакцину от коронавируса

Вакцину от коронавирусной инфекции ввели 18 добровольцам в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в Сеченовском университете стартовало исследование вакцины от коронавируса.

«В нём принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Планируется, что добровольцы будут находиться в стационаре в течение 28 дней под пристальным присмотром специалистов.

Ранее Минобороны проинформировало, что опытная вакцина против COVID-19 была введена группе добровольцев в госпитале Бурденко.