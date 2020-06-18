В Сеченовском университете добровольцам ввели вакцину от коронавируса
- Reuters
Как отмечается, в Сеченовском университете стартовало исследование вакцины от коронавируса.
«В нём принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе», — говорится в сообщении.
Планируется, что добровольцы будут находиться в стационаре в течение 28 дней под пристальным присмотром специалистов.
Ранее Минобороны проинформировало, что опытная вакцина против COVID-19 была введена группе добровольцев в госпитале Бурденко.