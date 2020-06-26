Врач дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции

Врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

«Если я просидел дома три месяца, а сейчас буду в торговом центре несколько дней безвылазно находиться — это неправильная история. Маска должна быть, перчатки также должны лежать в сумке. Если человек понимает, что он входит в какое-то людное место, то нужно средства защиты обязательно надевать», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Эксперт также советует использовать бесконтактный способ оплаты покупок.

Со своей стороны, врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform подтвердила, что маски и перчатки нужны в общественных местах.

«Маска работает не более двух часов в обычное время, а если стоит жара, то уже через 15—20 минут формируется парниковый эффект, она становится вредна для организма», — уточнила она.

По её словам, при ношении одной и той же пары перчаток количество благоприятной флоры на руках уменьшается, а болезнетворной — увеличивается.

«Пришли домой — хорошо помыли руки. Обрабатывать всю одежду, обувь и личные вещи не нужно, потому что на поверхностях вирус долго не держится», — добавила она.

Ранее в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.