В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Минздраве Челябинской области заявили, что эпидемия коронавируса в регионе пошла на спад.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, количество заболевших снижается пятый день подряд. 

«На утро 26 июня в регионе подтверждены 162 новых случая заражения (всего — 6982). За прошедшие сутки выписаны 114 человек. Умерло 3 человека. У всех ковид — сопутствующее заболевание», — уточнили в Минздраве.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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