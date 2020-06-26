В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Минздраве Челябинской области заявили, что эпидемия коронавируса в регионе пошла на спад.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, количество заболевших снижается пятый день подряд.

«На утро 26 июня в регионе подтверждены 162 новых случая заражения (всего — 6982). За прошедшие сутки выписаны 114 человек. Умерло 3 человека. У всех ковид — сопутствующее заболевание», — уточнили в Минздраве.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.