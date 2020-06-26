Врач дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе

Врач общей практики Ирина Добрецова дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.

«В компании должен быть человек, который отвечает за входной температурный контроль. Человек попадает в офис, обрабатывает руки антисептиком (запаса дезинфицирующих средств должно хватать на рабочую неделю), после чего ему замеряют температуру», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, на работе сотрудник должен тщательно соблюдать правила гигиены. Самыми опасными местами в офисе эксперт назвала перила, выключатели и кулер.

«Хорошо, если в организации есть столовая, но если её нет, для приёма пищи должно быть организовано какое-то отдельное место», — сказала Добрецова.

Ещё одной профилактической мерой является систематическое проветривание офисных помещений, а влажная уборка должна проводиться ежедневно с использованием дезинфицирующих растворов.

Эксперт также напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции.

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