Врач дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе

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Врач общей практики Ирина Добрецова дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.
Врач дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе
  • РИА Новости

«В компании должен быть человек, который отвечает за входной температурный контроль. Человек попадает в офис, обрабатывает руки антисептиком (запаса дезинфицирующих средств должно хватать на рабочую неделю), после чего ему замеряют температуру», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, на работе сотрудник должен тщательно соблюдать правила гигиены. Самыми опасными местами в офисе эксперт назвала перила, выключатели и кулер.

«Хорошо, если в организации есть столовая, но если её нет, для приёма пищи должно быть организовано какое-то отдельное место», — сказала Добрецова.

Ещё одной профилактической мерой является систематическое проветривание офисных помещений, а влажная уборка должна проводиться ежедневно с использованием дезинфицирующих растворов.

Эксперт также напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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