В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным с детьми

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребёнка. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным с детьми
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В своём обращении законодатель напомнил, что ранее на фоне пандемии коронавирусной инфекции произошли временные изменения в условиях начисления пособия по безработице.

Так, одному из родителей, уволенному с 1 марта этого года, в апреле, мае и июне должна быть назначена доплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребёнка.

По мнению Фёдорова, эта мера и по окончании пандемии могла бы оставаться весомой поддержкой для оказавшихся в сложной финансовой ситуации семей с детьми.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранить подобную доплату к пособию по безработице на постоянной основе, а также возможность увеличения размера детской доплаты с 3 тыс. до 5 тыс. рублей на каждого ребёнка», — говорится в обращении.

Ранее в Национальном родительском комитете предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

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