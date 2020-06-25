Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

Актёр Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

«Он готов любым способом поддержать детей Захарова, в том числе обеспечивать их материально до конца своей жизни. Может обсуждаться вопрос и об их юридическом усыновлении для более успешного решения всех этих вопросов», — сказал Пашаев.

По его словам, его подзащитный готов пойти на это «не для того, чтобы откупиться, а в связи с тем, что сильно переживает сложившуюся ситуацию».

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал об отношении к словам Пашаева сына погибшего.

По словам сына, заявление адвоката Ефремова «звучит для него как оскорбление, а разговоры об этом до суда выглядят как попытка смягчить к себе отношение».

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился актёр Михаил Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в другой автомобиль. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.