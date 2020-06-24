Кокорин прокомментировал ситуацию с Ефремовым

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Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовом, ставшим участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек.
Кокорин прокомментировал ситуацию с Ефремовым
  • РИА Новости

Кокорин пожелал Ефремову терпения, если он окажется в местах лишения свободы. 

«Держаться и пройти этот путь достойно, если он всё-таки там окажется. Надеюсь, что не окажется. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся», — приводит kp.ru слова Кокорина.

Он отметил, что для того, чтобы скорее выйти из тюрьмы, нужно соблюдать порядок и работать.

«Мы работали, к нам нормально относились. Там много ребят, которые любят футбол. Им тоже было интересно оказаться рядом с нами. Мы общались», — рассказал футболист.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился актёр Михаил Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в другой автомобиль. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.

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