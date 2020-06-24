Историк Нарочницкая прокомментировала оскорбления Навальным ветерана

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Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала ситуацию с оскорблениями Алексеем Навальным ветерана Игната Артёменко.
Историк Нарочницкая прокомментировала оскорбления Навальным ветерана

    «Я бы не стала говорить, я дала бы ему пощёчину и поцеловала бы руку ветерану, встав на колени и извинившись за то, что мы не уберегли его от этого», — сказала историк.

    Она отметила, что в США за подобные действия последовало бы наказание.

    «За оскорбление ветерана даже вьетнамской войны, хотя там были антивьетнамские настроения и демонстрации и был кризис внутренний, тем не менее, там за это он бы в тюрьму попал», — подчеркнула Нарочницкая.

    Ранее Артёменко, который снялся в ролике о Конституции и которого Навальный впоследствии назвал «холуем» и «предателем», рассказал RT о том, как защищал родину во время Великой Отечественной войны.

    По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

    В частности, в ролике снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артёменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия.

    Навальный позднее опубликовал ролик в своём Telegram-канале, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео. Также он поставил под сомнение тот факт, что Артёменко воевал, указывая на «нестыковки в биографии».

    Внук ветерана Игорь Колесников рассказал, что его деду пришлось вызывать скорую помощь после того, как он узнал о словах Навального. СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете.

    Подробнее — в материале RT.

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