В России выписали рекордное за сутки число болевших коронавирусом

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В России за предыдущие сутки 12 393 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, это рекордный показатель с начала вспышки инфекции. Всего за время пандемии коронавируса выздоровели 368 822 пациента. 
В России выписали рекордное за сутки число болевших коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне были выписаны 12 013 человек, вылечившихся от COVID-19.

По данным Министерства обороны, в российских Вооружённых силах за время пандемии выздоровели от коронавируса 5855 военнослужащих.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Герой Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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