В России выписали рекордное за сутки число болевших коронавирусом
- Reuters
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне были выписаны 12 013 человек, вылечившихся от COVID-19.
По данным Министерства обороны, в российских Вооружённых силах за время пандемии выздоровели от коронавируса 5855 военнослужащих.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Герой Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.