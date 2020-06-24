В России выписали рекордное за сутки число болевших коронавирусом

В России за предыдущие сутки 12 393 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, это рекордный показатель с начала вспышки инфекции. Всего за время пандемии коронавируса выздоровели 368 822 пациента.

Reuters