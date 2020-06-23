В России от коронавируса вылечились более 5800 военных

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В России от коронавирусной инфекции вылечились 5855 военнослужащих Вооружённых сил страны, сообщает российское Минобороны.
В России от коронавируса вылечились более 5800 военных
  • Reuters

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 83 военнослужащих. Общая численность выздоровевших... увеличилась до 5855», — говорится в опубликованном информационном бюллетене.

В органах военного управления и воинских частях установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус: восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, у остальных заболевание проходит в бессимптомной форме.

Кроме того, 254 случая коронавирусной инфекции выявлено среди военнослужащих в вузах Минобороны, в том числе курсантов и слушателей, а также 239 случаев — среди гражданского персонала.

Ещё 659 сотрудников гражданского персонала вылечились от инфекции.

Ранее в Минобороны заявили об отсутствии больных коронавирусом среди участников парада в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня в Москве.

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