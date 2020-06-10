Минобороны: среди участников парада Победы больных коронавирусом нет

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Минобороны России опубликовало бюллетень, в котором говорится об отсутствии больных коронавирусом среди участников парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.
Минобороны: среди участников парада Победы больных коронавирусом нет
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчёта и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне — инфицированных нет», — сказано в бюллетене.

Уточняется, что к участию в параде допущены преимущественно военные с иммунитетом к COVID-19 и без признаков заболеваний.

Ранее сообщалось, что белорусские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. 

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