Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве

Белорусские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

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Отмечается, что «военнослужащие сводной роты почётного караула представят Беларусь на параде, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня». В ведомстве сообщили, что «в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих». Планируется, что участники парада отправятся в Россию 15 июня. Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня.