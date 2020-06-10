Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве

Короткая ссылка
Белорусские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве
  • © MOD Russia/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

Отмечается, что «военнослужащие сводной роты почётного караула представят Беларусь на параде, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня».

В ведомстве сообщили, что «в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих».

Планируется, что участники парада отправятся в Россию 15 июня.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить