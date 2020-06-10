Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве
- © MOD Russia/via Globallookpress.com
- globallookpress.com
Отмечается, что «военнослужащие сводной роты почётного караула представят Беларусь на параде, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня».
В ведомстве сообщили, что «в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих».
Планируется, что участники парада отправятся в Россию 15 июня.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня.