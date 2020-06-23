За сутки после коронавируса в России выписаны более 12 тысяч человек

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Число выписанных по выздоровлению от коронавируса пациентов за сутки увеличилось на 12 013, общее количество выздоровевших достигло 356 429. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
За сутки после коронавируса в России выписаны более 12 тысяч человек
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«За последние сутки в России из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции выписаны 12 013 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число выздоровевших превышает количество новых случаев COVID-19.

Накануне выздоровели 4705 человек.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России. В беседе с НСН он выразил мнение, что новая вспышка может быть осенью.

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