За сутки после коронавируса в России выписаны более 12 тысяч человек
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«За последние сутки в России из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции выписаны 12 013 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что число выздоровевших превышает количество новых случаев COVID-19.
Накануне выздоровели 4705 человек.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России. В беседе с НСН он выразил мнение, что новая вспышка может быть осенью.