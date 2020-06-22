Число выздоровевших от коронавируса в России достигло 344 416

В России за сутки 4705 человек вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 344 416. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 4705 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 344 416», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1238 пациентов выписаны в Московской области, 1114 — в Москве, 184 — в Санкт-Петербурге.

Накануне выздоровели 5119 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число вылечившихся от коронавируса в столице превысило 136 тысяч.