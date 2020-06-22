Число выздоровевших от коронавируса в России достигло 344 416
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- РИА Новости
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 4705 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 344 416», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 1238 пациентов выписаны в Московской области, 1114 — в Москве, 184 — в Санкт-Петербурге.
Накануне выздоровели 5119 человек.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число вылечившихся от коронавируса в столице превысило 136 тысяч.