В России от коронавируса вылечились ещё 5119 пациентов
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«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5119 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России — 339 711», — говорится в сообщении.
Накануне выздоровели 10 186 человек.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве вылечились от коронавируса ещё 1007 человек.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.