В России от коронавируса вылечились ещё 5119 пациентов

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В России за сутки 5119 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших достигло 339 711. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
В России от коронавируса вылечились ещё 5119 пациентов
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5119 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России — 339 711», — говорится в сообщении.

Накануне выздоровели 10 186 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве вылечились от коронавируса ещё 1007 человек.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

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