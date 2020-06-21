В Москве вылечились от коронавируса ещё 1007 человек
- РИА Новости
Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов», — приводит её слова РИА Новости.
Накануне в столице выздоровели 2115 пациентов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с медицинскими работниками выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время.
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