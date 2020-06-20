В Москве ещё 2115 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве ещё 2115 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2115 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 134 549», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается.

По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.