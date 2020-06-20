В России от коронавируса вылечились ещё 10 186 пациентов
- РИА Новости
Накануне выздоровели 10 443 человека.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки выздоровели 2115 человек.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.