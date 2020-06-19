В России ещё 10 443 человека выздоровели после коронавируса

В России за сутки 10 443 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших — 324 406. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

РИА Новости

Накануне был выписан после выздоровления от коронавируса 9621 человек. По последним данным Роспотребнадзора, в стране провели в общей сложности уже более 16,3 млн тестов на COVID-19.