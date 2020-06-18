В России ещё 9621 человек выздоровел после коронавируса
- АГН «Москва»
«За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9621 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России 313 963», — говорится в сообщении.
Накануне были выписаны после выздоровления от коронавируса 10 036 человек.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки вылечились от коронавируса 2046 пациентов. Днём ранее это число составляло 2271.
Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.