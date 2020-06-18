В России ещё 9621 человек выздоровел после коронавируса

Короткая ссылка
В России за сутки 9621 человек вылечился от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших — 313 963. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России ещё 9621 человек выздоровел после коронавируса
  • АГН «Москва»

«За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9621 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России 313 963», — говорится в сообщении.

Накануне были выписаны после выздоровления от коронавируса 10 036 человек.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки вылечились от коронавируса 2046 пациентов. Днём ранее это число составляло 2271.

Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить