В России ещё 9621 человек выздоровел после коронавируса

В России за сутки 9621 человек вылечился от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших — 313 963. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9621 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России 313 963», — говорится в сообщении.

Накануне были выписаны после выздоровления от коронавируса 10 036 человек.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки вылечились от коронавируса 2046 пациентов. Днём ранее это число составляло 2271.

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