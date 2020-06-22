Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 136 тысяч

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В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 1114 пациентов. Как сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова, общее число выздоровевших достигло 136 670.
Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 136 тысяч
  • РИА Новости

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670», — приводит РИА Новости её слова.

Накануне стало известно о выздоровлении ещё 1007 человек с COVID-19 в Москве.

Вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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