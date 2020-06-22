Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 136 тысяч
- РИА Новости
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670», — приводит РИА Новости её слова.
Накануне стало известно о выздоровлении ещё 1007 человек с COVID-19 в Москве.
Вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.