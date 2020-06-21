В Москве за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса

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В Москве за сутки зафиксировано 968 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является наименьшим показателем с начала апреля. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Москве за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В столице подтверждено 968 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 9 апреля», — заявили в оперштабе.

Накануне в Москве было подтверждено 1057 случаев заболевания COVID-19.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что за сутки в столице вылечились 1007 пациентов, болевших COVID-19.

Вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.

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