Оперативная группа вылетела на место утечки топлива в Якутии

Оперативная группа в составе природоохранного прокурора, специалистов МЧС, службы спасения и предприятия по ликвидации разлива нефти вылетела на место утечки дизельного топлива на электростанции в Якутии.

Об этом сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

«Вылетела оперативная группа в Среднеколымский улус… В составе группы природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием», — рассказал он.

По его словам, было возбуждено административное расследование в отношении «Сахаэнерго», которому принадлежат нефтеёмкости.

Ранее прокуратура Среднеколымского района Якутии начала проверку по факту утечки топлива на электростанции в селе Аргахтах. По данным МЧС, в почву вытекло около 5 тонн топлива.