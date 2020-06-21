Путин не исключил повторного выдвижения на пост президента
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- РИА Новости
«Не исключаю возможности этого, если это возникнет в Конституции. Возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — приводит слова президента РИА Новости.
Ранее Путин выразил уверенность, что большинство россиян разделяют и поддерживают позицию о необходимости поправок к Конституции России.
Также глава государства призвал российских граждан принять активное участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщал, что этот день будет объявлен выходным.