Путин не исключил повторного выдвижения на пост президента

Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия соответствующих поправок к Конституции вновь будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

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РИА Новости