Путин не исключил повторного выдвижения на пост президента

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Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия соответствующих поправок к Конституции вновь будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».
Путин не исключил повторного выдвижения на пост президента
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Не исключаю возможности этого, если это возникнет в Конституции. Возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — приводит слова президента РИА Новости.

Ранее Путин выразил уверенность, что большинство россиян разделяют и поддерживают позицию о необходимости поправок к Конституции России.

Также глава государства призвал российских граждан принять активное участие в голосовании по поправкам к Конституции. 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщал, что этот день будет объявлен выходным.

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