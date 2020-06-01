Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции

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Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции
  • РИА Новости

«Конечно, обращусь к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идёт об основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимоотношений с нашими международными партнёрами», — сказал президент России.

Путин заявил, что рассчитывает, что российские граждане примут самое активное участие в голосовании по поправкам к Конституции.

Ранее стало известно, что голосование будет назначено на 1 июля.

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