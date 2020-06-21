В России за сутки подтверждено 7728 случаев заболевания коронавирусом

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В России за последние сутки подтвердили 7728 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных за время пандемии случаев COVID-19 достигло 584 680. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки подтверждено 7728 случаев заболевания коронавирусом
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7728 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (30,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 7889 случаев коронавируса.

21 июня стало известно, что в Москве вылечились от коронавируса ещё 1007 человек.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что угроза распространения коронавируса объединила граждан страны, это позволило выходить из ситуации с минимальными потерями.

Также доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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