Путин: ситуация с коронавирусом объединила россиян

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания о последствиях эпидемии коронавирусной инфекции для экономики отметил, что угроза распространения COVID-19 объединила россиян, что позволило выходить из ситуации с минимальными потерями.
Путин: ситуация с коронавирусом объединила россиян
  • РИА Новости

«Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила, это действительно факт, и это позволило нам с минимальными потерями... выходить из сложившейся ситуации», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что у российской экономики есть резервы для повышения производительности труда во всех сферах.

По его словам, новые подходы в оказании медицинской помощи и рост производства медицинского оборудования и лекарств позволяют сохранить здоровье и спасти жизни граждан.

Ранее Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса.

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