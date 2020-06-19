Путин: ситуация с коронавирусом объединила россиян
- РИА Новости
«Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила, это действительно факт, и это позволило нам с минимальными потерями... выходить из сложившейся ситуации», — заявил глава государства.
Путин также отметил, что у российской экономики есть резервы для повышения производительности труда во всех сферах.
По его словам, новые подходы в оказании медицинской помощи и рост производства медицинского оборудования и лекарств позволяют сохранить здоровье и спасти жизни граждан.
Ранее Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса.