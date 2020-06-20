В России за сутки подтверждено 7889 случаев заболевания коронавирусом

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RT
В России в течение суток подтвердили 7889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных за время пандемии случаев COVID-19 достигло 576 952. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки подтверждено 7889 случаев заболевания коронавирусом
  • АГН «Москва»

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений», — говорится в заявлении.

Накануне было выявлено 7972 случая коронавируса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что угроза распространения коронавируса объединила граждан страны, это позволило выходить из ситуации с минимальными потерями.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС России продезинфицировали 3,5 тыс. медучреждений и 15,7 тыс. социальных объектов.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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