В России за сутки подтвердили 7972 случая коронавируса

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RT
В России в течение суток зафиксировано 7972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выявили у 569 063 человек. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки подтвердили 7972 случая коронавируса
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7972 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2610 (32,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России выявили 7790 случаев COVID-19.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация в 13 регионах пока вызывает беспокойство.

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