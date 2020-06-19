В России за сутки подтвердили 7972 случая коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 7972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выявили у 569 063 человек. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7972 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2610 (32,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России выявили 7790 случаев COVID-19.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация в 13 регионах пока вызывает беспокойство.