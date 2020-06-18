Попова: ситуация с коронавирусом в 13 регионах вызывает опасение
- РИА Новости
«Количество их (регионов, где ситуация по коронавирусу вызывает беспокойство. — RT) снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13», — заявила Попова.
Она сказала, что «ситуация может поменяться».
Глава Роспотребнадзора надеется, что через несколько дней регионов, где есть тенденция к высоким уровням заболеваемости и нет тенденции к снижению, «будет совсем мало или совсем не будет».
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что в России фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.