Попова: ситуация с коронавирусом в 13 регионах вызывает опасение

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в 13 регионах пока вызывает беспокойство.
Попова: ситуация с коронавирусом в 13 регионах вызывает опасение
  • РИА Новости

«Количество их (регионов, где ситуация по коронавирусу вызывает беспокойство. — RT) снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13», — заявила Попова.

Она сказала, что «ситуация может поменяться». 

Глава Роспотребнадзора надеется, что через несколько дней регионов, где есть тенденция к высоким уровням заболеваемости и нет тенденции к снижению, «будет совсем мало или совсем не будет».

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что в России фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. 

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