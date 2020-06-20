В России продезинфицировано 3,5 тысяч медучреждений

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На территории России специалисты МЧС провели дезинфекцию в 3,5 тыс. медучреждений и 15,7 тыс. социальных объектов.
В России продезинфицировано 3,5 тысяч медучреждений
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«Силами МЧС России с начала апреля проведена специальная санитарная обработка более 3,5 тыс. лечебных учреждений, 2,7 тыс. образовательных учреждений и 15,7 тыс. объектов социального обслуживания», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что было обработано 31,4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено крупным объектам транспорта.

Ранее стало известно, что сотрудникам Министерства внутренних дел России в 2020 году выделят более 4,6 млрд рублей на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

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