В России продезинфицировано 3,5 тысяч медучреждений

На территории России специалисты МЧС провели дезинфекцию в 3,5 тыс. медучреждений и 15,7 тыс. социальных объектов.

«Силами МЧС России с начала апреля проведена специальная санитарная обработка более 3,5 тыс. лечебных учреждений, 2,7 тыс. образовательных учреждений и 15,7 тыс. объектов социального обслуживания», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что было обработано 31,4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено крупным объектам транспорта.

Ранее стало известно, что сотрудникам Министерства внутренних дел России в 2020 году выделят более 4,6 млрд рублей на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.