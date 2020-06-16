Сотрудникам МВД выделят более 4 млрд рублей на средства для дезинфекции

Сотрудникам Министерства внутренних дел России в 2020 году выделят более 4,6 млрд рублей на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить МВД России в 2020 году... бюджетные ассигнования в размере 4 618 638,5 тыс. рублей в целях приобретения дезинфицирующих средств для обработки объектов, а также средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел», — говорится в документе.

Отмечается, что мероприятия и средства индивидуальной защиты необходимы для предотвращения распространения коронавируса.

Как указывается в распоряжении, МВД России поручено проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России продезинфицировали более 29 тыс. зданий и сооружений транспортной структуры с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.