Сотрудникам МВД выделят более 4 млрд рублей на средства для дезинфекции
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить МВД России в 2020 году... бюджетные ассигнования в размере 4 618 638,5 тыс. рублей в целях приобретения дезинфицирующих средств для обработки объектов, а также средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел», — говорится в документе.
Отмечается, что мероприятия и средства индивидуальной защиты необходимы для предотвращения распространения коронавируса.
Как указывается в распоряжении, МВД России поручено проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России продезинфицировали более 29 тыс. зданий и сооружений транспортной структуры с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.