Сотрудники МЧС России продезинфицировали более 29 тысяч зданий

Сотрудники МЧС России продезинфицировали более 29 тыс. зданий и сооружений транспортной структуры с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, всего было обработано более 22,5 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране.

Среди них свыше 3,1 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 3,3 млн кв. м и более 2,1 тыс. образовательных учреждений, общая площадь которых превысила 5 млн кв. м.

«Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на более чем 13 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью более 8 млн кв. м», — заявили в МЧС.

Отмечается также, что дезинфекция проводится и на собственных объектах министерства: на сегодняшний день обработано более 53 тыс. объектов МЧС, продезинфицировано более 5 тыс. км дорог и более 77 тыс. единиц техники.

Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели дезинфекцию объектов Крымской военно-морской базы в Севастополе.