Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
- РИА Новости
«Врачи московских поликлиник поделятся с коллегами в Забайкальском крае лучшими практиками по организации лечения пациентов на дому», — говорится в пресс-релизе.
Московские врачи также расскажут об опыте организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований.
Кроме того, в Забайкальский край будут доставлены лекарства для лечения пациентов с COVID-19.
Ранее премьер-министр Дагестана Артём Здунов вручил благодарственные письма московским медикам во главе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.