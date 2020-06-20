Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Короткая ссылка
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

«Врачи московских поликлиник поделятся с коллегами в Забайкальском крае лучшими практиками по организации лечения пациентов на дому», — говорится в пресс-релизе.

Московские врачи также расскажут об опыте организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований.

Кроме того, в Забайкальский край будут доставлены лекарства для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее премьер-министр Дагестана Артём Здунов вручил благодарственные письма московским медикам во главе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить