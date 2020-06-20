Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

«Врачи московских поликлиник поделятся с коллегами в Забайкальском крае лучшими практиками по организации лечения пациентов на дому», — говорится в пресс-релизе.

Московские врачи также расскажут об опыте организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований.

Кроме того, в Забайкальский край будут доставлены лекарства для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее премьер-министр Дагестана Артём Здунов вручил благодарственные письма московским медикам во главе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.