Бригада врачей из Москвы прибыла на Камчатку для борьбы с COVID-19

Двадцать врачей из Москвы прибыли на Камчатку для оказания помощи местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

«Среди прибывших медиков — восемь врачей анестезилогов-реаниматологов, три инфекциониста, кардиолог, эпидемиолог, пульмонолог, рентгенолог КТ и пять медсестёр-анестезистов», — приводит ТАСС заявление правительства региона. Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил об отправке на Камчатку бригады врачей. Как отметил врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский, режим самоизоляции в регионе планируется продлить до 30 июня.