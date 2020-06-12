Бригада врачей из Москвы прибыла на Камчатку для борьбы с COVID-19

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Двадцать врачей из Москвы прибыли на Камчатку для оказания помощи местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Бригада врачей из Москвы прибыла на Камчатку для борьбы с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Среди прибывших медиков — восемь врачей анестезилогов-реаниматологов, три инфекциониста, кардиолог, эпидемиолог, пульмонолог, рентгенолог КТ и пять медсестёр-анестезистов», —  приводит ТАСС заявление правительства региона.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил об отправке на Камчатку бригады врачей.

Как отметил врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский, режим самоизоляции в регионе планируется продлить до 30 июня.

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