Бригада врачей из Москвы прибыла на Камчатку для борьбы с COVID-19
- АГН «Москва»
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«Среди прибывших медиков — восемь врачей анестезилогов-реаниматологов, три инфекциониста, кардиолог, эпидемиолог, пульмонолог, рентгенолог КТ и пять медсестёр-анестезистов», — приводит ТАСС заявление правительства региона.
Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил об отправке на Камчатку бригады врачей.
Как отметил врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский, режим самоизоляции в регионе планируется продлить до 30 июня.