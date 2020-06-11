Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня
- Reuters
«Продлевать ограничительные меры будем предварительно до 30 июня. Если ситуация будет меняться, то соответственно будем вносить определённые коррективы», — приводит РИА Новости его слова.
Чиновник заявил, что Роспотребнадзор на данный момент запрещает ослаблять ограничительные меры на Камчатке.
Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском у 25 сотрудников и трёх воспитанников дома ребёнка выявили инфицирование COVID-19.