Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня

Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня. Об этом сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский.

«Продлевать ограничительные меры будем предварительно до 30 июня. Если ситуация будет меняться, то соответственно будем вносить определённые коррективы», — приводит РИА Новости его слова.

Чиновник заявил, что Роспотребнадзор на данный момент запрещает ослаблять ограничительные меры на Камчатке.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском у 25 сотрудников и трёх воспитанников дома ребёнка выявили инфицирование COVID-19.