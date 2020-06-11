Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня

Короткая ссылка
Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня. Об этом сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский.
Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня
  • Reuters

«Продлевать ограничительные меры будем предварительно до 30 июня. Если ситуация будет меняться, то соответственно будем вносить определённые коррективы», — приводит РИА Новости его слова.

Чиновник заявил, что Роспотребнадзор на данный момент запрещает ослаблять ограничительные меры на Камчатке.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском у 25 сотрудников и трёх воспитанников дома ребёнка выявили инфицирование COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить