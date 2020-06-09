На Камчатке у 25 сотрудников дома ребёнка выявили коронавирус
- АГН «Москва»
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«По результатам тестирования одной лабораторией было получено 25 положительных результатов и три отрицательных у сотрудников, а также положительные результаты у трёх из 60 детей», — приводит её слова РИА Новости.
Она отметила, что у детей не было симптомов COVID-19. Их направили в детскую инфекционную больницу.
Заболевших сотрудников дома ребёнка направили в специальный обсерватор.
Ранее на станции скорой помощи в Камчатском крае выявили очаг коронавируса.