В Подмосковье рассказали о работе одной из районных больниц по борьбе с COVID-19

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В Московской области рассказали о работе Воскресенской районной больницы №2 по борьбе с COVID-19.
В Подмосковье рассказали о работе одной из районных больниц по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Эта инфекционная клиника первая на себя удар взяла в самый пик пандемии. Было развёрнуто под 200 коек. Инфекционная больница. И очень тяжело пришлось. Потеряли врача и медсестру. Светлая им память», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Как отметил глава региона, пациентов со всех территорий везли в первую очередь именно в Воскресенск.

Со своей стороны, главврач Юрий Райхман рассказал, что медики изучали опыт китайских и итальянских специалистов.

Больница постепенно начнёт открывать приём по узким направлениям, но для посещений введут новые правила.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по данным на утро 11 июня, всего в России выявили 502 436 случаев COVID-19.

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