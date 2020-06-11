В Подмосковье рассказали о работе одной из районных больниц по борьбе с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Эта инфекционная клиника первая на себя удар взяла в самый пик пандемии. Было развёрнуто под 200 коек. Инфекционная больница. И очень тяжело пришлось. Потеряли врача и медсестру. Светлая им память», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Как отметил глава региона, пациентов со всех территорий везли в первую очередь именно в Воскресенск.
Со своей стороны, главврач Юрий Райхман рассказал, что медики изучали опыт китайских и итальянских специалистов.
Больница постепенно начнёт открывать приём по узким направлениям, но для посещений введут новые правила.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по данным на утро 11 июня, всего в России выявили 502 436 случаев COVID-19.