В Кремле высказались о возможности второй волны коронавируса
- РИА Новости
«Что касается второй волны, доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна», — цитирует его ТАСС.
По мнению Пескова, от подобных вспышек не застрахован никто.
«Но мы с вами говорим об усреднённых показателях и о тенденциях, которые выстраиваются из данных по всей территории страны, и сейчас у нас пока эта тенденция благоприятная», — добавил он.
В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что вторая волна COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.
Как отметил в беседе с НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирус «может ослабевать с точки зрения летального эффекта». По его мнению, вторая волна «в России практически 100% будет».
По мнению доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева, «поздней осенью COVID-19 может вернуться».