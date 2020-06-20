В Кремле высказались о возможности второй волны коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале высказался о возможности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

«Что касается второй волны, доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна», — цитирует его ТАСС.

По мнению Пескова, от подобных вспышек не застрахован никто.

«Но мы с вами говорим об усреднённых показателях и о тенденциях, которые выстраиваются из данных по всей территории страны, и сейчас у нас пока эта тенденция благоприятная», — добавил он.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что вторая волна COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.

Как отметил в беседе с НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирус «может ослабевать с точки зрения летального эффекта». По его мнению, вторая волна «в России практически 100% будет».

По мнению доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева, «поздней осенью COVID-19 может вернуться».