Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в России

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в России
  • Reuters

«Я думаю, что вторая волна в России практически 100% будет. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как считает Альтштейн, новая вспышка может быть осенью.

«Сейчас, конечно, ещё не прошла первая волна, ещё о ней надо думать», — добавил он.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить