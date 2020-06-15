Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в России

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

«Я думаю, что вторая волна в России практически 100% будет. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как считает Альтштейн, новая вспышка может быть осенью.

«Сейчас, конечно, ещё не прошла первая волна, ещё о ней надо думать», — добавил он.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.