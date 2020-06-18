Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать

Короткая ссылка
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
  • РИА Новости

В беседе с журналистами она отметила, что коронавирус, как и другие инфекции, будет циркулировать.

«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны», — цитирует Голикову РИА Новости.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что вторая волна COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.

Как отметил в беседе с НСН доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн, вирус «может ослабевать с точки зрения летального эффекта». По его мнению, вторая волна «в России практически 100% будет».

По мнению доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева, «поздней осенью COVID-19 может вернуться».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить