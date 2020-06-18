Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать

Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

В беседе с журналистами она отметила, что коронавирус, как и другие инфекции, будет циркулировать.

«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны», — цитирует Голикову РИА Новости.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что вторая волна COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.

Как отметил в беседе с НСН доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн, вирус «может ослабевать с точки зрения летального эффекта». По его мнению, вторая волна «в России практически 100% будет».

По мнению доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева, «поздней осенью COVID-19 может вернуться».