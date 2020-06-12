Вирусолог рассказал о возможной второй волне коронавируса

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Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал о возможности наступления второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Вирусолог рассказал о возможной второй волне коронавируса
  • globallookpress.com

«Этот вирус, который является пневмотропным вирусом, как мы с вами знаем, он встанет в ряд с остальными пневмотропными вирусами. Я имею в виду вирус гриппа и все эти вирусы, которые вызывают обычную ОРВИ… Это и будет вторая волна. Но она будет климатическая… Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью», — сказал специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, поздней осенью COVID-19 может вернуться.

«И будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп», — добавил он.

Он уточнил, что коронавирусная инфекция COVID-19 оказалась не очень патогенной, но с высоким риском заболевания, что отличает её от других и является в настоящее время её «преимуществом».

«После того как пандемия пойдёт на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнётся где-то с октября», — заключил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что вторая волна COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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