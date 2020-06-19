В Кировской области рассказали о ситуации с коронавирусом

За сутки в Кировской области протестировали 1,6 тыс. человек, у 39 из них подтвердилась коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Минздрав.

Общее количество заболевших с клиническими проявлениями COVID-19 — 2,8 тыс.

Всего вылечились 2,1 тыс. человек. В инфекционных госпиталях находятся 639 пациентов. 388 человек, являющихся бессимптомными носителями, лечатся дома.

Также стало известно, что за сутки в Калининградской области выявлено 32 заболевших. Всего по региону — 2,2 тыс.

Из них выздоровели почти 1,2 тыс., передаёт издание «Янтарный край» со ссылкой на оперштаб.

Ранее сообщалось, что в России за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 10 443 человека.