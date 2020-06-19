В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

Российские производители готовы поставлять на экспорт около 200 млн медицинских масок в месяц. Об этом заявили в Минпромторге России.

«На данный момент в экспорте заинтересованы более 20 отечественных производителей, их общая готовность к поставкам продукции на экспорт составляет порядка 200 млн медицинских масок в месяц», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку.

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.